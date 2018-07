Una niña de cinco años lleva vodka al colegio para almorzar

La madre, de Queensland, Australia, no supo qué responder cuando llamaron del colegio para decirle que su niña llevaba alcohol en la mochila.

Se trataba de un accidente. La mujer le dijo a su hija que cogiese un zumo del congelador, pero la pequeña, de tan solo cinco años, se despistó y cogió un paquete colorido que no tenía zumo. Sino que se trataba de un envase con sorbete de vodka. La madre de la pequeña ha compartido la historia en su cuenta de Facebook.

Lamentablemente, la mujer no revisó el almuerzo de su niña y llevó al colegio el sorbete de vodka.

"Error épico en el almuerzo... Cuando le dices a tu hija de cinco años que coja un zumo y se te olvida que había más envases en el congelador", publicó la madre en su perfil de Facebook junto a la foto del envase de vodka.

"Me disculpé por no haber llevado suficiente para los profesores y se rieron", cuenta la mujer, según recoge Daily Mail. También cuenta que afortunadamente este incidente no le causó ningún problema y que se hizo cargo de la situación rápidamente.

La publicación ha tenido más de 2.000 reacciones de personas comentando la fotografía. Algunos padres han bromeado sobre lo ocurrido diciendo que les encantaría que esa mujer les preparara el almuerzo.