El peligro de las colchonetas y flotadores en los niños

Con la llegada del verano, ¿a quién no le llama un baño en la piscina o en el mar? Ahora la moda es acompañarlo con algún flotador o hinchale. Su uso ha crecido de una manera importante.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sido el que ha explicado el peligro que tienen este tipo de elementos en el mar y aún más en niños. "No son un elemento de seguridad", decían, y aseguran que tampoco estan obligados a cumplir las instrucciones que vienen en la etiqueta de la colchoneta.

La OCU ha alertado a los usuarios de que los niños deben aprender a nadar lo antes posible con manguitos, burbujas o chalecos que les ayuden a flotar. "Aunque nunca hay que dejar de vigilar a los más pequeños que permanezcan en el agua", comentaban en un comunicado.

Los sistemas de flotación tienen que tener una doble cámara de aire, una válvula anti-retorno que mantenga el aire y con hebillas de doble cierre. De todos ellos, aseguran que el chaleco es el que más posibilidad de flote tiene, por lo que es el mejor si el niño no sabe nada. Las burbujas son más útiles aunque no deben ir abrochados por la cintura. Y los manguitos son lo primero que se ponen a los más pequeños, porque flotan, pero no permite el aprendizaje de los movimientos.

Imagen de archivo de un flotador gigante / Archivo

Para el uso de los elementos acuáticos lo más recomendable es que se utilicen en lugares donde el pequeño pueda hacer pie, no llevarlas a aguas profundas ni dormirse en ellas y cuidado con las corrientes que pueden llegar a arrastrar la colchoneta. También hay que decir que estas figuras hinchables pueden contener materiales peligrosos.

No es recomendable su uso en playas y menos aún si se no hay socorrista, hay que respetar también las banderas o pedir ayuda en el caso de perder la fuerza estando en el mar. Estos son algunos uno de los consejos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de meterse en el agua.Ya han sido 41 personas las que han perdido la vida en lugares acuáticos en la primera quincena de julio, lo que supone casi tres ahogamientos al día y un 14% más que el año pasado.

