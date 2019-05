Ni pelo suelto, ni relojes inteligentes: Lo que no se puede llevar a la selectividad en Galicia

Falta menos de un mes para de comienzo el período de Selectividad para los alumnos de toda España, que ya están preparándose para uno de los exámenes más importantes de su vida.

Así, con el fin de que los profesores tengan facilidades para comprobar si los alumnos están copiando o no, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha publicado las normas de las pruebas de acceso a la universidad.

Se exige que los alumnos mantengan "los pabellones auditivos despejados para verificar que no usan dispositivos auditivos no permitidos". De esta manera, se establece que los alumnos que tengan el pelo largo deberán recogérselo para no contradecir la norma. Además, tampoco podrán vestir gorros, bufandas, capuchas o cualquier otra prenda que tape las orejas de los estudiantes, asegura Antena 3 Noticias.

Las calculadoras solo estarán permitidas en caso de ejercicios de Matemáticas, Física, Química y Economía, aunque en las normas se especifica que no podrán ser programables ni tener memoria gráfica.

También estará prohibido el uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico, aunque estén apagados.

El alumno que sea cazado copiando o intentándolo será expulsado del aula y directamente calificado con cero puntos.