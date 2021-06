¿Estáis cansados de que os etiqueten en Twitter? ¿Dónde ha quedado la privacidad? ¿Os resulta invasivo? Parece que la red social de los 280 caracteres ha dicho basta y pondrá a nuestra disposición una herramienta para que podamos salir de ese comentario o publicación que nos resulta ajeno. Aún las pruebas son preliminares, pero la idea es que los usuarios podamos salir de esas conversaciones en las que somos colocados aunque no queramos, porque con solo una mención ya es suficiente para quedar atado a ese tuit.

La nueva función de Twitter está en desarrollo y, con ella, podremos salir de los tuits provenientes de otras cuentas, cuando nos hayan mencionado.

La idea es recuperar el control para desvincularnos de conversaciones o hilos en los que no nos apetezca participar o figurar. Tal, y como nos cuenta Paloma Gonzalvo: "el objetivo es dar control a los usuarios de la red social para desvincularse de conversaciones en las que no quiere formar parte”. Por supuesto, con esta opción, los bloqueos comenzarán a disminuir, ya que no serán tan necesarios.

El botón se mostrará cuando otro usuario nos haya etiquetado y la opción será visible en el menú de más información. Paloma Gonzalvo nos explica, paso a paso, como activar esta opción de Twitter: