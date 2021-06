Adiós a las pajitas, vasos, platos y cubiertos de plástico

En 2021 diremos adiós para siempre a las pajitas, vasos, platos y cubiertos de plástico. La Unión Europea (UE) prohibirá la venta de plásticos de un solo uso en su territorio. Parece que los políticos deciden tomar medidas ante las cifras de una situación crítica: 90.000 toneladas de basura solo en el Pacífico. La directiva había sido aprobada en 2019 por el Parlamento Europeo.

La UE también tomará otro tipo de medidas, como obligar a los países a recoger el 90% de las botella de plásticos en el año 2029 (se toman su tiempo). Pero la auténtica tragedia la sufren nuestros mares, que ven cómo su propio ecosistema cambia a pasos agigantados debido a la contaminación del hombre.

Según los informes de la Comisión Europea, más del 80% de la basura que se encuentra en el mar es plástico. La Universidad de Georgia, allá por el 2015, dejó constancia de los 8 millones de toneladas anuales de plásticos que recibían los mares. Los números son aterradores.

Plásticos de un solo uso // Agencias

Hace no tanto, hacíamos una fiesta porque usábamos materiales de usar y tirar: bastoncillos, vasos, platos, etc. Hoy, el respaldo social no es el mismo y la situación amerita un cambio. En conclusión, y con el discurrir del tiempo, habrá que reemplazar el plástico por otras opciones. Xavi Ribera, experto en medioambiente, aclara que lo que hay que hacer es ."salir de la cultura del usar y tirar. Tenemos que cambiar el chip y la mentalidad".

Mientras tanto, le diremos adiós a:

Cucharas, tenedores, cuchillos y palillos de plástico de un solo uso.

Platos de plástico de un solo uso.

Pajitas. Bastoncillos de algodón para los oídos fabricados en plástico.

Palitos de plástico para sostener globos y contenedores alimenticios.

Algunos consejos prácticos

Comprar a granel.

Decirle adiós a los productos desechables.

Empezar a utilizar cantimploras metálicas, porque, con el tiempo, también dejaremos de usar el agua en botellas de plástico.

Descartar las fibras sintéticas y darles una oportunidad a las naturales, como el algodón y el lino.

¿Qué medidas se tomarán en otros países?

Costa Rica también prohibirá los plásticos de un solo uso este 2021, mientras que en Chile ya se ha restringido por completo las bolsas de plástico en supermercados. En Nueva Zelanda, por ejemplo, y ya desde el 2019, quedaron vetadas las bolsas de plástico.