¿Cuándo caerá el cohete espacial chino?

El mundo está en alerta, sobre todo, las agencias espaciales y de Defensa, expectantes antes la caída de los restos del, ya conocido, como cohete espacial chino. El Long March 5B, así se llama el artefacto, comenzó su andadura espacial la semana pasada. ¿Su misión? Poner en órbita los módulos de las instalaciones de la nueva estación espacial. Después de completar la tarea asignada, el cohete volvería al planeta pero, claro, ¿dónde y cuándo caerían sus restos? Esas son las incógnitas que tienen en estado de alerta a medio planeta.

Durante la tarde del viernes, Juanma Romero estuvo conversando con Anna Ruiz, ingeniera aeroespacial y colíder de Women in Aerospace Europe Barcelona. La ingeniera se muestra clara y contundente respecto a la normativa que debería regular este tipo de incidentes y, aunque dice que "no hay que alarmarse", sí que matiza que esta situación "puede ser un punto de inflexión para pensar qué estamos haciendo y cómo estamos gestionando el espacio. Cada cada vez hay mas misiones y cada vez hay más aplicaciones a partir de estas misiones y no hay ninguna normativa que regule".

Teorías

Entre el 7 y el 9 de mayo, aunque, por supuesto, esto es una estimación y los cambios están a la orden del día. Una vez que se han sabido los datos técnicos de su trayectoria, países como Estados Unidos y España, hasta otros tan alejados, como Nueva Zelanda, están señalados como posibles destinos de los restos del cohete. Sin embargo, se espera que se desintegre cuando atraviese la atmósfera.

Fotografía facilitada por la Agencia Espacial Europea (ESA) del despegue del cohete Soyuz // EFE

¿Cuál es su velocidad de caída?

Según indican los expertos, la velocidad del cohete puede alcanzar los 27.700 kilómetros por hora.

¿Implica un riesgo la caída del Long March 5B?

Si bien es cierto que las posibilidades de que impacte contra algún ser humano son mínimas, el contacto con los restos del cohete (en caso de que lleguen al planeta) sí que entraña cierto peligro, dada su elevada toxicidad. El Long March 5B hace uso de hidrógeno y oxígeno líquido como fuente de alimentación.