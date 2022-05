Inés, la chica a la que Lady Gaga "regañó" en Twitter, se puso en contacto con Juanma Romero

Inés Arias, la chica a la que Lady Gaga "regañó" en Twitter, ha participado en el programa de este jueves con Juanma Romero y esta ha sido su historia.

Lady Gaga y su respuesta a la joven española en Twitter

Lady Gaga ha llevado adelante un proyecto que venía planeando desde hace tiempo, una línea de maquillaje junto a Haus Labs. Se trata de una serie de productos con los que se pueden recrear algunos de los looks más conocidos y estrambóticos de la la Gaga. Además, esta nueva gama de productos destacan por ser veganos y cruelty-free.

Inés captó la atención de la cantante en Twitter, después de que la joven, que es estudiante de enfermería, intentara recrear el maquillaje de Lady Gaga, ¡pero pintándose con un rotulador fluorescente en lugar de utilizar sombra de ojos!

La respuesta de la mismísima Gaga en la red social, para sorpresa de Inés, no se hizo esperar:"¡Espero que eso no sea un subrayador de tus cuadernos! No es bueno para tu piel. Por eso en Haus Labs ofrecemos maquillaje artístico más seguro para tu piel y con una buena pigmentación, que no comprometa el resultado del color".

El próximo nueve de junio será cuando se ponga a la venta esta nueva colección de maquillaje. ¿Será Inés una de sus compradoras?