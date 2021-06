Los Transformers son conocidos por convertirse en coches, aviones, helicópteros y cualquier vehículo que se os cruce por la cabeza. No obstante, también había unos que podían hacerlo en animales, como Ravage, la pantera que se transforma en casete (sí, en esos objetos del siglo pasado llamados casetes). Incluso en la serie Falcon and The Winter Soldier veíamos un pájaro dron ayudar a Sam Wilson durante sus misiones. ¿Y qué tendrán que ver todos estos personajes venidos de series de animación y de superhéroes? Que, como ya viene siendo habitual en esta sección, lo que parecía más propio de una obra de ficción cobra vida en la realidad: el perro robot está aquí.

Marta nos lo describe así: “De perro tiene el tamaño y que te sigue allá donde vayas. La empresa china ha creado este robot, resistente a golpes y caídas, y con un peso de 12 kilos, aproximadamente. Su misión es la de ayudar los corredores mientras hacen ejercicio llevándoles el agua”.

Ni este es el primer perro robot, ni será el último pero, por ahora, el Unitree Go1 es el que ha sido ideado para convertirse en el nuevo perro robot acompañante de personas. No obstante, la principal característica del Unitree Go1 no es su funcionalidad o su diseño, sino su precio. La compañía china Unitree Robotics pretende popularizar el uso de estos compañeros mecánicos vendiéndoles a un precio imbatible: 2.700 dólares. “Hay bastante diferencia de precio pero hay que decir que los de Boston Dynamics se están probando para inspecciones industriales y reconocimiento policial y en cambio los de ‘UniTree’ solo llevan agua”.

Para qué sirve el perro robot?

Llevar la botella de agua si haces running

Habilidades de rastreo

Puede crear mapas

Puede alcanzar 17 km por hora

El futuro de los perros robots

En China, la visión que se tiene de estos seres artificiales es muy diferente de la nuestra. La convivencia con la tecnología es otra, mientras que en Europa, esta apenas existe con la inteligencia artificial. Desde repartidores, hasta en el interior de un restaurant, los robots comienzan a ganar terreno. Sin embargo, el objetivo final de estos perros podría estar vinculado a las personas ciegas, al poder utilizarse como lazarillos robóticos. Antes de Unitree Go1, la empresa Boston Dynamics presentó el Spot Dog, un perro robótico que sorprendió en su momento por su elevado coste, que sobrepasaba los 66.000 dólares. Spot Dog valía para la vida cotidiana, pero no tardó demasiado en saltar al mundo militar.