Con Juanma Romero en 'Me Pones'

Adriana se reencontró por casualidad con una amiga a la que no veía en 15 años

"El mundo es un pañuelo". Eso es lo que se dijeron Adriana y una amiga que vive en Emiratos Árabes a la que no veía desde hacía 15 años, ya que ambas estudiaron juntas el bachillerato en Colombia. La oyente de Me Pones le cuenta a Juanma Romero que todo ocurrió durante sus vacaciones este verano en Mykonos (Grecia), cuando compartió una foto en redes sociales que vio su amiga. "Estoy viendo el mismo barco y la misma playa", le dijo. ¡Y quedaron al lado del socorrista! Escucha la anécdota completa dándole al play.