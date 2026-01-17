EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

A Belén no le sentó muy bien el agua del grifo de México...

Hay que tener cuidado con los viajes, porque a veces juegan una mala pasada... Belén, una oyente de Me Pones, se pasó tres días con una cagalera horrible por no estar bien informada de su destino vacacional: México. "Bajé del aeropuerto y hacía un calor... Fui directamente al baño para beber agua del grifo, como si no hubiera bebido nada en toda mi vida", cuenta. "No entró bien en mi sistema digestivo", añade Belén, a lo que Juanma Romero responde entre risas: "Entrar entró bien, el problema es que salía igual de bien". ¡Escucha la anécdota completa!