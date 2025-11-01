EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE
El chiste más apropiado para contar en Halloween
Pepa habla con Iván Infante en Me Pones para contar un chiste idóneo para Halloween o el Día de Todos los Santos. Dice así: "Unos amigos están en un funeral y uno pregunta: '¿A ti qué te gustaría que dijeran de ti en tu funeral?'. Uno dice: 'Quiero que digan que he sido el mejor padre del mundo, el mejor marido, que mi familia está muy orgullosa de mí...'. Otro dice: 'Yo quiero que digan que he sido el mejor maestro del mundo, que mis alumnos han aprendido un montón, que no ha habido otro como yo...'. Y el último responde: 'Ostras, ¡se ha movido!'". ¡No te pierdas cómo lo narra nuestra oyente!