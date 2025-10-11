EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE
Los curiosos fans de Amanda mientras da conciertazos limpiando la casa
¿Qué haces cuando nadie te ve? Amanda, oyente de Me Pones desde Madrid, siempre da unos conciertazos increíbles en su casa a la hora de la limpieza. "La fregona es mi mejor aliada como micrófono. Un día, veo a los gatos del vecino mirándome con los ojos como platos. Yo creo que les estaba gustando porque llevaban ahí sentados un rato", le cuenta a Iván Infante. ¡Escucha la anécdota completa dándole al play!