Edgar explica cómo se siente tras cantar con Robbie Williams en Barcelona: "Estoy en una nube"

Robbie Williams es un ídolo de masas, y como tal se ha presentado este sábado 5 de julio ante las 32.000 personas que esperaban verle en su única parada en España con su gira BRIPOP Tour. Con Europa FM como radio oficial, el británico ha actuado en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona), donde un fan ha tenido la oportunidad de cumplir un sueño...

Hacia el final del concierto, Robbie Williams ha interpretado su canción Come Undone. Durante su actuación, ha acercado el micrófono al público... y allí estaba Edgar, quien ha sorprendido a todos los asistentes al cantar tres versos con mucho gusto vocal: "If I ever hurt you your revenge will be so sweet / Because I'm scum and I'm your son / I come undone".

Al terminar su pequeña exhibición, Edgar se ha puesto a llorar de emoción mientras Robbie Williams le preguntaba su nombre y le recordaba que todavía estaba en frente suya. "Es mi canción favorita", ha dicho el fan, a quien ahora ha podido entrevistar Juanma Romero en el programa que presenta en Europa FM, en Me Pones.

Las palabras de Edgar tras el concierto

"Estoy en una nube", le confiesa Edgar a Juanma Romero, quien ha conseguido encontrar al fan después de buscarle por redes sociales. "Estoy afónico hoy. Me he levantado de la cama y aún creía que era un sueño", nos cuenta.

Edgar es un fiel seguidor de Robbie Williams de 34 años que vive en Viladecans (Barcelona), muy cerca del RCDE Stadium. Cuando estaba en el instituto, tenía un grupo de música que duró cinco años con el que interpretaba canciones del británico.

"No me dedico a cantar. Cuando iba al instituto, tuvimos una banda que duró cinco añitos, pero poco más. Siempre me ha gustado cantar, lo hago en el coche, en casa... Mi carrera no tuvo tanto éxito", bromea. "Fue tan raro... los nervios me vinieron después, cuando dije: 'Ostras, ha pasado esto'. No me lo creía, estaba llorando", le dice a Juanma Romero.

Al final de su breve entrevista en Me Pones, Edgar le ha dedicado unas palabras directamente a Robbie Williams: "Es el mejor y le quiero un montón. Son muchos años escuchándole. Justamente anteayer fue mi cumpleaños, tengo 34, y empecé a escucharle de pequeñito. Escuchaba Take That en casa... una burrada".