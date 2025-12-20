EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Esto es lo que pasa si comes Peta Zetas y usas sonotone: "Nos asustamos"

Miguel Ángel, un oyente de Me Pones en Barcelona, nos cuenta una anécdota muy popular entre su familia. Ocurrió un 1 de enero durante una comida navideña. Para el postre, hicieron yogur helado y pensaron en darle un toque divertido con Peta Zetas... a pesar de que su tía Carmen usa audífonos. "Se le acopló y empezó a escuchar una serie de explosiones dentro de su cabeza. Por un momento nos asustamos, pero ahora lo recordamos cada año", le cuenta a Juanma Romero. ¡Dale al play y escucha toda la historia!