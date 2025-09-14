Fernando quiere que le entierren con su guitarra más valiosa

Juanma Romero ha hablado en directo en Me Pones con Mariángeles , la mujer de Fernando que ha delatado la gran pasión de su marido por la música: "Tiene como cuatro o cinco guitarras. Le gustaría ser profesional, pero es aficionado. Quiere que le entierren con una de ellas, que es una edición especial. Cada vez que va a afinarla cuesta un dineral", ha contado. ¡Escucha la anécdota completa pinchando en el audio!

Mariángeles no es la única oyente que ha querido hablar de los bienes más preciados que conserva en casa. Daniel, desde Madrid, ha revelado que tiene una colección de más de dos mil videojuegos: "Los que cuestan mucho dinero son los que se conversan como recién salidos de la tienda. Por esos se pagan mucho dinero, y tengo bastantes. Algunos superan las cuatro cifras", le ha contado a un Juanma Romero atónito.