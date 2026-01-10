EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

¿El frío en Ibiza es más duro que en León? Esta anécdota demuestra que sí

Fer, un oyente de Me Pones, le explica a Juanma Romero que pasó más frío en Ibiza que en su tierra natal... y eso que es de León. Para ir a la isla, metió en su maleta pantalones cortos, camisetas, sudaderas, zapatos finitios... cosas ligeras. "Llego allí y un frío húmedo, unas nubes... No he pasado tanto frío en mi vida. Me hacía carreras de una hora, me metía en la ducha... Fuimos a bañarnos en el Mediterráneo y pillé anginas. Me pasé mi cumpleaños en Ibiza y con 39 de fiebre", cuenta entre risas. ¡Escucha su conversación completa!