Un novio le puso los cuernos a su mujer el mismo día de su boda: "Acabó mal"

A raíz del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, Juanma Romero ha preguntado a los oyentes de Me Pones por sus mejores historias protagonizadas en una boda. Victoria, desde Asturias, ha traído la más loca: la de un novio que puso los cuernos a su mujer el mismo día de su boda. ¡Escucha la anécdota completa escuchando el audio!

Juanma Romero, presentador de Me Pones, ha hablado con una oyente de Asturias sobre una boda que bien podría haber inspirado una película de terror... o de comedia.

Victoria trabajaba en un restaurante que daba bodas. Una de ellas fue particularmente complicada, ya que había mucho alcohol y todos los asistentes estaban bastante alterados. "El novio, en un momento determinado y en medio de la pista de baile, se enrolló con una amiga de la pareja", cuenta la oyente.

"Estaba amparado por la oscuridad y las luces del DJ, pero le pillaron. Acabó mal. Hubo hostias físicas y verbales. La novia perdió los nervios, el suegro estaba a punto de matarlo... hubo de todo. Los padres de la novia estaban como locos y los de él estaban llorando", sigue relatando Victoria. "La boda se acabó en ese momento, el DJ dejó de poner canciones, cerramos la barra libre y desalojamos el local".

Al final, los novios se fueron de viaje de boda y compartieron fotos en redes sociales. Sin embargo, se enteraron de que el novio "puso a la novia muy verde" cuando se marchó de la boda en taxi.

