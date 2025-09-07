Con Juanma Romero en 'Me Pones'

Un novio le puso los cuernos a su mujer el mismo día de su boda: "Acabó mal"

A raíz del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, Juanma Romero ha preguntado a los oyentes de Me Pones por sus mejores historias protagonizadas en una boda. Victoria, desde Asturias, ha traído la más loca: la de un novio que puso los cuernos a su mujer el mismo día de su boda. ¡Escucha la anécdota completa escuchando el audio!

07/09/2025

Juanma Romero, presentador de Me Pones, ha hablado con una oyente de Asturias sobre una boda que bien podría haber inspirado una película de terror... o de comedia.

Victoria trabajaba en un restaurante que daba bodas. Una de ellas fue particularmente complicada, ya que había mucho alcohol y todos los asistentes estaban bastante alterados. "El novio, en un momento determinado y en medio de la pista de baile, se enrolló con una amiga de la pareja", cuenta la oyente.

"Estaba amparado por la oscuridad y las luces del DJ, pero le pillaron. Acabó mal. Hubo hostias físicas y verbales. La novia perdió los nervios, el suegro estaba a punto de matarlo... hubo de todo. Los padres de la novia estaban como locos y los de él estaban llorando", sigue relatando Victoria. "La boda se acabó en ese momento, el DJ dejó de poner canciones, cerramos la barra libre y desalojamos el local".

Al final, los novios se fueron de viaje de boda y compartieron fotos en redes sociales. Sin embargo, se enteraron de que el novio "puso a la novia muy verde" cuando se marchó de la boda en taxi.

