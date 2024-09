Consuelo Guerra desvela sus secretos para llegar a ser centenaria

Te interesa Invención Redondo, la centenaria más divertida que no entiende la música moderna

Me Pones continúa expandiendo su especial Generación radio: 100 años de radio con oyentes centenarios con una entrevista muy bonita a Consuelo Guerra, que celebró su cumpleaños el 16 de abril junto a su familia y antiguos alumnos.

Consuelo, que nació en Barcelona, fue profesora de literatura para niños que venían de familias con pocos recursos, y uno de sus objetivos como docente era transmitir su pasión por la poesía a los más pequeños. Y lo consiguió, ya que uno de sus antiguos estudiantes le envió unos versos en su honor el mismo día de su centenario.

Durante los estudios, conoció al que sería su marido, con el que viajaría por toda España y por muy diversos lugares del mundo. Uno de los recuerdos más bonitos de Consuelo es cuando fueron a Irán: "Parecía como si nos hubiéramos metido en Las mil y una noches".

El secreto para llegar a los 100 años

Consuelo reconoce que no sabe exactamente qué ha hecho para cumplir 100 años, ya que entre las cinco hermanas ella siempre fue la que "tenía peor salud en la infancia": "Cuando no tenía anginas, tenía gripe", le cuenta a Juanma Romero.

Pero sí esconde un secreto para conseguir llegar a ser centenaria: "Como no tuve muy buena salud nunca, aprendí a cuidarme: a no fumar, a no abusar del alcohol y las grasas, a hacer ejercicio siempre...".