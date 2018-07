Cómo dar los mejores masajes para sorprender a tu pareja

Seguro que alguna vez tu pareja te ha pedido un masaje y no has sabido cómo hacerlo bien. Por este motivo, El Sextante nos trae algunos consejos para dejar a tu amante sin palabras con un buen masaje sensual. ¡Atento!

Avivar la llama en pareja a veces es complicado, pero un buen masaje... ¡no falla nunca!

Si te encantan los masajes y tu pareja no sabe hacerlos bien, estos son los mejores consejos para que te haga disfrutar como nunca. Si por el contrario, tu pareja no para de pedirte que le des un masajito y no tienes ni idea de hacerlos, también necesitas saber estos pequeños trucos. ¡Apunta!

1. Concéntrate en lo que estás haciendo. Que la otra persona sienta tu deseo a través de tus manos. Disfruta para hacer disfrutar.

2. Utiliza cremas y lociones con olores agradables y sugerentes.

3. Combina caricias suaves con otras más contundentes. Que sienta el cariño pero también las ganas. ¡Calienta bien el ambiente!

4. Entre caricia y caricia, bésale. Por el cuello, por la nuca, bajando por la espalda... ¡Verás cómo se enciende la llama!

5. Insinúate rozando sus partes íntimas. Con tacto, suave, lento... que vea lo que va a venir después del masaje sin ser demasiado evidente.

6. Toca, palpa, busca sus zonas erógenas y estimúlalas. Tienes que saber dónde tocar para hacer que tu pareja vibre.

7. Acércate. Cuerpo a cuerpo. Que sienta el calor de la piel mientras te acercas por su espalda y le tocas la zona del pecho. Coge la loción, úntate las manos y al lío... ¡Esto es muy sexy!

8. Tus manos tienen que estar en todo momento en contacto con el cuerpo de tu pareja, que sienta que te gusta acariciarla, por cualquier rincón de su cuerpo.

9. ¡No te embales! Ve con tacto y sutileza. Contener el deseo será mejor para lo que viene después...

10. Si eres un romántico empedernido, las velitas no pueden faltar. En silencio o con música lenta...

¡Ahí lo tienes! Que no digan que la llama se está apagando. ¡Enciéndela sorprendiendo a tu pareja!