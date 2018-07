Este es el lugar perfecto para tener sexo según tu horóscopo

¿Tienes ganas de innovar con tu pareja y descubrir nuevos lugares para tener sexo? Pues no te pierdas estas ideas que mejorarán tu relación según tu horóscopo.

Es evidente que cada signo del zodiaco tiene sus características y eso también podemos ponerlo en práctica en el sexo.

Si quieres tener un encuentro perfecto con aquella persona que te gusta, solamente tienes que ponerle ganas y descubrir su horóscopo para conocer el mejor lugar para tener sexo.

Acuario

Parece ser que los Acuarios son atrevidos y el mejor lugar para tener sexo con ellos es en una escalera. Atrévete en la de tu casa o en una plegable, en el sexo ¡todo vale!

Piscis

Si has conocido a una persona Piscis y quieres que disfrute de un buen coito, no te cortes, coge una silla y usa tu imaginación.

Aries

Si para seducir a un Piscis necesitas una silla, para disfrutar del sexo con un Aries solamente es necesario un sofá. Fácil, ¿no?

Tauro

¿Has probado alguna vez de tener sexo en la cocina? Si estás con una persona Tauro, debes ponerlo en práctica, es el lugar perfecto para disfrutar.

Géminis

A los Géminis les pone mucho hacerlo encima de un escritorio y, si puedes hacerlo... ¡en la oficina! Además, también les gusta jugar a ser los dominantes y sentir que es tu jefe.

Cáncer

Quizás las personas Cáncer son un poco más clásicas y es que su lugar perfecto para un buen sexo es la cama. Eso sí, puedes sorprenderle con la cama llena de pétalos.

Leo

A las personas Leo les encanta hacerlo en el coche. Así que si has conocido a un o una Leo, no dudes en tener una cita en el coche.

Virgo

Otro de los lugares más excitantes para tener sexo es en la ducha y a los Virgo les encanta. Ponlo en práctica en la ducha o en la bañera y disfruta con tu pareja.

Libra

Después de una cena romántica, recoge los platos y las copas y disfruta de un buen sexo encima de la mesa, que a los Libra ¡les encanta!

Escorpio

¿Quién dijo que hacerlo al aire libre no es excitante? Si has conocido a un Escorpio, no dudes en tener sexo en la azotea.

Sagitario

Pero si hablamos de atrevidos, también podemos hacer referencia a las personas Sagitario. Muestra tus armas de seducción cerca de una ventana o un balcón.

Capricornio

El suelo o encima de una alfombra son los mejores lugares para tener sexo con una persona Capricornio.