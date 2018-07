¿Qué es y qué no es infidelidad?

¿Por qué a veces no queda claro si cometemos, o no, una infidelidad? A excepción de algunas parejas, cuando encontramos la nuestra, firmamos una especie de contrato que implica lealtad y respeto a corto y largo plazo pero.. ¿qué formas hay de romper ese contrato?

Según se mire y, dependiendo de cada pareja, cada cual tiene sus límites y sus condiciones. Sin embargo, aunque algunos lo tengan muy claro, la mayoría de los mortales dudamos a la hora de distinguir si se ha cruzado (o no) la línea de la traición.

La infidelidad mental vs. infidelidad sexual

¿Quién no ha tenido alguna vez un sueño erótico con alguien que no era precisamente tu pareja? Sencillamente, quien diga que no, miente. Aunque estés muy a gusto en tu relación, siempre puedes encontrarte con alguien que sea capaz de despertar tu deseo sexual solo con mirarte. Pero el deseo es deseo y si no pasa de ahí, no tienes de qué preocuparte. ¿Por qué deberías hacerlo? Si estás seguro de lo que sientes por tu pareja y no buscas el contacto sexual con este "deseo inconfesable", ¿por qué tirar todo por la borda?.

Aun así, hay quienes piensan que si tienes novi@ deberás dedicarte única y exclusivamente a él/ella... pero eso, la verdad, suena un poco a esclavitud y... ¡qué pereza!.

Sin embargo, si con quien mantienes esa "infidelidad mental" es un conocido actor o actriz... nadie te va a juzgar, ¿verdad?. ¿Entonces, por qué este doble rasero, si en realidad la imaginación y el deseo está en nuestra mente? Mientras nunca se haga realidad... No tienes que sentirte culpable. Somos humanos, no robots.