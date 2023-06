Brays Efe presenta 'El fantástico caso del Golem': "Juega mucho con lo absurdo, pero la trama es sencilla"

Terminamos la semana la visita de Brays Efe a Tómatelo menos en serio.El actor es el invitado de honor y nos trae su nueva película El fantástico caso del Golem, una historia sobre un hombre que descubre que su mejor amigo está hecho de cerámica y tiene que investigar sobre qué es verdad y qué no lo es.

Parece muy complejo, pero el actor nos ha despejado las dudas: "Juega con el absurdo pero la premisa es simple". Aún así, reconoce que cuando leyó el guion "no lo entendió" y no sabía cómo iba a hacerse todo: "Decía 'nunca lo he visto' y eso me interesó, era loco".

Brays Efe ha rodado en este film muchas escenas de sangre y reconoce que filmarlas "es incómodo porque estás pringado". Sobre el producto que usan para simular la sangre dice que "es una mezcla dulce que te puedes comer y es bastante más pegajosa que la sangre".

En la película tuvo que grabar tres escenas iguales en las que se manchaba de sangre y su truco fue sencillo: "Me duchaba, me limpiaba y me cambiaba de ropa cada vez". "Para empaparme, utilizaban una metralleta que la rellenaban de este producto y me daban con eso", ha dicho entre risas.

Brays Efe aclara cómo es trabajar con Luis Tosar

En esta película, Luis Tosar interpreta a su padre y Brays Efe confiesa que "fue un honor" trabajar con él. "Es fantástico, muy cercano y normal", ha reconocido.

Siendo una entrevista a este actor, hay una pregunta obligatoria: ¿Cuándo vuelve Paquita Salas? Lamentablemente no se ha mojado y ha aclarado que "no puede decir nada". "Paquita lleva muy mal lo de las redes, así que no puede contestar", ha ironizado.

El paso de Brays Efe por 'Tu cara me suena'

Brays Efe concursó en la séptima temporada de Tu cara me suena, donde coincidió conChenoa. Quedó sexto en la clasificación.

Nuestra presentadora ha querido restarle importancia a esta posición y le ha contado que "la gente echa muchas horas allí" y se prepara a conciencia. Él ha respondido que se lo pasó genial y "siempre lo llevará dentro".

"Ahora veo un video en YouTube de algún artista y digo 'ay, ojalá me lo dé el pulsador', pero luego me acuerdo que han pasado cinco años ya", ha confesado.

Como broche de oro, el actor nos ha contado cómo fue su noche más legendaria. La vivió en Los Ángeles cuando acudió con varios amigos a un bar de inspiración hawaiana. Allí conocieron a la actriz porno Sasha Grey y ella los llevó a un club de striptease: "Nos dio dinero para que se lo diéramos a las chicas".

