María Peláe emociona a Soraya componiendo una oda sobre su vida en 'Tómatelo menos en serio'

Te interesa María Peláe improvisa una canción sobre la vida de Laura Galán con la música de Lola Flores

La visita de Soraya Arnelas a Tómatelo menos en serio, el programa de Chenoa en Europa FM, ha incluido sorpresa. La cantante ha coincidido en el late night con la también cantante María Peláe, que ha improvisado una oda sobre la vida de extremeña.

Igual que hizo durante la entrevista a la actriz Laura Galán, a quien le compuso una biosong, María Peláe sometió a Soraya a un cuestionario sobre su vida, que le sirvió para escribir este poema al que Soraya reaccionó con un "¿me lo vais a pasar o algo?".

El cuestionario a Soraya Arnelas ha servido para descubrir el lado más desconocido de la cantante. ¿Sabías que trabajó de adolescente en la radio y que la llamaban Sorayita del Moral? ¿Y que salió en la serie 7 vidas? Se lo ha contado todo a María Peláe en su test.

"Había una radio pequeñita en mi pueblo. Había un programa que la gente llamaba, pedía canciones y las dedicaba a alguien. Yo estuve una temporada ahí y como vieron que lo que a mí me gustaba era el contacto con la gente, me dieron una pequeña grabadora, antiquísima y me iba por los comercios del pueblo haciendo publicidad indirecta", ha contado sobre esta época. "Me llamaban Sorayita del Moral, por Inma del Moral", ha añadido la cantante que en esa época tenía 13 o 14 años.

Soraya Arnelas tardó en saltar a la fama. De hecho, no debutó como cantante hasta que entró en Operación Triunfo.

Antes de sumarse a la academia como concursante, solo había hecho playbacks en una zarzuela. Lo de ser actriz vino después. Tuvo un pequeño papel en la serie 7 vidas.

La oda de María Peláe a Soraya Arnelas

Yo sé que esto no está de moda,

pero he aquí, mis leales, esta bonita y cariñosa oda.

Soraya triunfa en todas su faenas

y, aunque digan que nunca fueron buenas, es puro arte

este nuevo temazo, Segunda parte

Y es que, con ella lo soles se me escapan de la boca

porque para irte a Eurovisión hay que echarle mucho valor,

el que ella tiene, toma nota

Soraya es querida por el colectivo y que a ella le enorgullece es algo que intuyo

que se pregona a los cuatro vientos

que viva la libertad, Soraya y nuestro orgullo.

Es que ella sabe bien donde se mete, es normal que ella lo pete

Eso sí que es tener bien puesto eso de tu Chochete.

Llegó a nuestras casas aterrizando, venía en pleno vuelo,

y esto no es metafórico, que ella ya venía pisando suelo

para quedarse en el suelo y regalarnos lo que hoy todes, con tanto gusto, conocemos.

No había quien no la adorara, allá en su Valencia de Alcántara, pues trabajaba en Radio Frontera

y es que allí la escuchaban más que al mismísimo Ferreras

Porque además de cantante, actriz y modelo, es madre de Manuela y Olivia,

dos niñas preciosas que todo el mundo envidia.

Es lo que tiene la crianza a base de cariño, ángel, que se ve y se nota y rebosa por cualquier parte.

Y ahora, para rematar esta oda, en el último verso te deseo a ti todo lo bonito,

incluso que hagas un cameo en la vuelta de Manolo y Benito.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa