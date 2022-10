María Peláe improvisa una canción sobre la vida de Laura Galán con la música de Lola Flores

Laura Galán no ha sido la única que ha pasado este viernes por Tómatelo menos en serio, el programa de Chenoa en Europa FM.

También se han pasado por este bar radiofónico las colaboradoras Carlota Cossials y María Peláe, que ha hecho un debut.

La cantante, concursante de la última edición de Tu cara me suena, ha dejado a todos con la boca abierta con la canción que le ha compuesto a la actriz invitada a partir de datos de su vida, que ha completado con una minientrevista. La canción, o biosong como ella la llama, lleva la música de Cómo me las maravillaría yo, el rap con trabalenguas de Lola Flores.

Y maravillados se han quedado todos en el bar. Presentadora, invitados y publico no pararon de aplaudir al escuchar la canción que María Peláe le ha dedicado a la protagonista de Cerdita.

Para acabar de componerla, María Peláe tuvo que hacerle una serie de preguntas sobre su vida: desde si siempre quiso ser actriz a cuáles son sus próximos proyectos audiovisuales —formará parte del reparto de Zorras, la serie de Atresmedia basada en las novelas de Noemí Casquet—. También si ha pertenecido a alguna tribu de adolescente

"Fui un poco hippie. Me compraba ropa en mercadillos medievales porque era gorda y no había en otro lado", le dijo la actriz celebrando que la falta de talla en las tiendas ya no es un problema.

Madre de Teo, quien también tiene un hueco en esta canción, Laura Galán ha resumido qué supone ser madre en muy pocas palabras: “Aprendiendo mucho, durmiendo poco y queriendo muchísimo”.

