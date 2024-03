Pantomima Full son dos minimalistas: "He convencido a mis padres y se han desprendido de mí"

En un mundo de excesos y abundancias, Pantomima Full ha venido a Tómatelo menos en serio para explicarnos en que consiste la filosofía del minimalismo: vivir con lo mínimo. "Tuve una crisis vital y decidí desprenderme de cosas", explican Alberto Casado y Rober Bodegas.

Nos cuentan que "solo tienen dos vasos en casa", pero nunca han necesitado más porque "nunca va nadie a verlos". Para ellos, el plan que ofrecen a sus amistades es básicamente comer una mandarina a la luz de una vela.

"Me divierto jugando al yo-yo y a la peonza. Mirar a la pared me encanta. Miro por la ventana y veo la forma de las nubes", añaden sobre sus aficiones.

Su plan es convencer a otras personas de que se unan a su filosofía y, por ahora, ha funcionado, aunque solo con sus padres: "Los convencí y se han desprendido de mí. Hubiera preferido que eligieran al gato, pero se han quedado con él y no conmigo".

Van de buenas personas y en el fondo no lo son: "Me hace feliz cuando veo gente angustiada porque no pueden tener algo".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

