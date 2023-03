Valeria Ros recuerda con Chenoa su primer nombre artístico: "Creía que era gracioso"

Valeria Ros ha visitado este jueves Tómatelo menos en serio para hablar del reality del que es presentadora y ha terminando rememorando anécdotas del pasado con Chenoa y Supremme de Luxe.

La colaboradora del late night le ha buscado las cosquillas al sacar a la luz un asunto del pasado: el nombre artístico con el que empezó su carrera. Valeria Ros empezó siendo Val Pacino.

"¡Qué vergüenza!", ha exclamado al recordarlo. "Me creía que era gracioso. Menos mal que he madurado", ha contado la cómica, que llegó a Madrid con ese nombre artístico. "Cuando llegué hacía monólogos como Val Pacino. hasta que en Paramount me dijeron que igual tenía que cambiar el nombre".

Valeria Ros aceptó la sugerencia y se empezó a llamar Valeria Velasco, con su segundo apellido. Tampoco funcionó y acabó cogiéndole prestado el apellido Ros a su abuela. Ahí ya acertó y se plantó.

Y como ella, Chenoa, que empezó en plan intenso: María Laura Corradini's band fue el nombre con el que se inició y que acabó cambiando por Chenoa. Otro acierto.

