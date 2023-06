Victoria Martín: "Necesito amigas de 20, las de 30 hablan de cosas que no me interesan"

Un no parar de anécdotas. Así ha sido la visita de Victoria Martín a Tómatelo menos en serio. La colaboradora del late night de Chenoa en Europa FMha empezado contando su experiencia como autora en la Feria del Libro de Madrid y ha terminado explicando cuáles son los problemas que tiene actualmente con sus amigas.

"Estoy muy harta", ha confesado la autora de Se tiene que morir mucha gente. "Mis amigas están empezando a tener hijos y tengo que ponerles buena cara, yo ya no quiero salir con ellas. Necesito amigas nuevas. Necesito amigas de 20 porque las de 30 hablan de cosas que no me interesan, de molduras, de cosas de reformas... y encima no soporto a sus parejas".

Victoria Martín ha hecho esta confesión después de contar el enfrentamiento que tuvo recientemente con el padre de "unos niños repugnantes que iban por la calle peleándose por una botella". "Les tiré la botella y dije 'a tomar por culo", ha contado que les dijo. Su reacción enfadó al padre de los niños que no dudó en responderle: "Me tiró improperios por detrás". "A mí eso me encanta, en ese momento te vas", ha añadido antes de contar cómo le reñía su madre cuando era pequeña. A Victoria Martín le daban pellizcos por debajo de la mesa.

La humorista también ha contado cómo fue su experiencia como autora en Feria del Libro de Madrid. "Me pusieron justo enfrente de Ana Obregón para firmar. Llegó envuelta en un montón de cámaras, cada cinco minutos le aplaudían no sé por qué. Y la vitoreaban", ha contado sobre la coautora de El niño de las musarañas.

En la firma de libros se encontró con gente conocida, como una excompañera del colegio. Era una de las guapas de la clase pero ahora ya no lo es tanto... "Lo guay de haber sido siempre fea es que nunca puedes ir a peor".

Victoria Madrid se ha hecho hasta un cuadro con su cara. "Soy más María Pombo que nunca, me he hecho hacer un cuadro", ha contado mostrándoselo a cámara. "Me lo llevaré a mi casa y lo colgaré como la demente que soy".

