Lorde, Slowdive y A$AP Rocky conquistan al público en Primavera Sound, Arctic Monkeys no

Slowdive y Lykke Li eran uno de los solapes de esta edición de Primavera Sound que más me ha costado decidir. Finalmente me decanté por los británicos, que presentaron su disco homónimo tras más de 20 años de parón en un concierto brillante cuya intensidad fue creciendo hasta un final apoteósico con su versión de Syd Barret, ‘Golden Hair’.

Mientras Lorde actuaba en el escenario Seat, una gran afluencia de público se iba congregando en el de Mango, situado justo enfrente y donde actuaría Arctic Monkeys al finalizar la neozelandesa. Por ese motivo decidí ver el concierto de Lorde desde las pantallas del escenario de los de Sheffield, que pese a no disfrutarlo como me hubiese gustado dejó claro que sabe como enamorar al público.

Su pop electrónico cargado de dramatismo, la liberan de todos los prejuicios tras la primera impresión de ‘estrella del pop’. ‘Sober’, ‘Homemade Dynamite’, ‘Buzzcut Season’, ‘Royals’ o 'Green Light' fueron las más coreadas por el público. Y también se atrevió con las versiones, como la de ‘Magnets’ de Disclosure o ‘Lost’ de Frank Ocean, la misma que hizo Jorja Smith el día anterior en su concierto.

Tras ella llegaba el momento de unos platos fuertes del festival, Arctic Monkeys. Abrieron el concierto como era de esperar con ‘Four Out Of Five’, de su último y complicado álbum ‘Tranquility Base Hotel & Casino’. Y aunque solo incluyeron cuatro temas de su nuevo trabajo en el repertorio, rescataron aquellos temas de su discografía que se adaptan al nuevo sonido de la banda.

Algo que apagó visiblemente a un público que esperaba más movimiento y más guitarras, como se podía apreciar rápidamente cada vez que tocaban algún tema insignia como ‘Brianstorm’ ‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’, The View From the Afternoon" o ‘Cornerstone’; así como las geniales ‘Arabella’, ‘Do I Wanna Know’ o ‘Are Your Mine?’ de su álbum AM, esta última con la que cerraron el concierto.

Pero aunque el público esperase a Arctic Monkeys en su "pura esencia", parece que Alex Turner y los suyos van por otro lado. Y de momento, no tienen intención de volver a sus orígenes.

Y tras el sabor agridulce de Arctic Monkeys una gran opción para remontar la noche era A$AP Rocky. A ritmo del sonido de un arma cargándose, el rapero aparecía en el escenario con un mono de mecánico donde se podía leer Flacko, otro de sus apodos.

Pidiendo al público en repetidas ocasiones “pistolas al aire”, Rakim Mayers montó una verdadera fiesta con pistolas invisibles y pogo incluido para presentar los temas de su último trabajo ‘Testing’.

La fiesta continuaba con The Blaze en el escenario Ray Ban, donde no faltaron ‘Territory’, ‘Juvenile’ o ‘Heaven’, manteniendo al público en lo más alto para dar paso a DJ Coco, encargado de cerrar cada año el festival y por supuesto no nos lo podíamos perder.

De esta manera Primavera Sound cierra su edición 18 con un cartel donde han experimentado con más variedad de géneros y apuestas musicales y con récord de asistencia, reuniendo a más de 210.000 personas espectadores.