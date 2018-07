C. Tangana pide perdón a su madre por insultar a la madre del rey y lanza ‘El Rey Soy Yo’

C. Tangana en la portada de 'El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye' / Instagram

Uno de los vídeos que más se vieron en las redes sociales la semana pasada era el fragmento de C. Tangana insultando al rey: "El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones. La que ahora llaman reina es una presentadora de televisión y es lo que sigue siendo para mí. Y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí".

Con estas palabras Pucho salía en defensa de Valtonyc, que ha tenido que huir del país para no entrar en la cárcel por sus canciones. Pero al parecer estas declaraciones no terminaron de gustarle a su madre, tal como él ha explicado en un extenso texto en Instagram: "No se si alguna vez habéis salido en todos los medios de comunicación de vuestro país insultando al rey, pero es una situación que definitivamente a una madre no el gusta".

"Por un lado tiene miedo de que te metan preso, y por otro has dejado en evidencia toda la educación que ella te ha dado. Porque eso de mandar a la madre de no se quien a que te coma los cojones... bueno, aquí cada madre se come lo que le sale del pepe, porque tu quién coño te has creído para decir eso a la madre de nadie... porque tu no tienes ni puta idea de lo que tiene que pasar una madre ya ver si a ti te gusta cuando a mi me mandan a comermEEE TAL Y TAL...", proseguía recreando la bronca de su madre durante la comida familiar.

Por este motivo, C. Tangana pide perdón a su madre pero reivindica el insulto como libertad de expresión, animando a que todo el mundo se proclame rey. "Me gustaría invitar a todas las personas que leen a esto a perderle el miedo al poder. No solo a las represalias de la gente con poder, no solo a lo que los poderosos pueden hacerte, sino al poder mismo. Me gustaría vivir rodeado de reyes en vez de rodeado de siervos".

El resultado de esta reivindicación es 'El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye'. Un nuevo tema que ha presentado con una portada en la que aparece con un chándal blanco con una bandera de España, dejando claro que no se trata de un tema en defensa de la República como 'Los Borbones Son Unos Ladrones', sino una reivindicación del poder en el pueblo.