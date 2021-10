Funzo & Baby Loud: "Ahora mismo odiamos 'Inmortales', en unos meses lloraremos cuando suene"

Otro domingo más, Lorena Castell y Bnet nos traen lo mejor del panorama musical español y, esta vez nos visita el presente y futuro de la música urbana en nuestro país. Son hermanos, de Alicante y se cantan unos hits brutales con los que lo están petando: ¡son Funzo & Baby Loud!

Este dúo viene a presentar su último tema, Inmortales, con el que ya superan los dos millones de visitas en YouTube y que se postula como un himno generacional.

El éxito de 'Inmortales'

Y, aunque el tema es súper bailable y suena mucho por las noches, la canción se escucha más por la mañana que por la noche: "Es un tema para venirse arriba los lunes", comentan, asegurando a veces se ponen sus propias canciones para darlo todo, aunque "no tiene nada que ver con el ego".

Sin embargo, han admitido que ahora mismo, mientras la gente escucha Inmortales en bucle, ellos no la aprecian tanto como sus fans: "Ahora mismo odiamos esa canción, pero en unos meses lloraremos cuando suene", explican, asegurando que este amor-odio es un ciclo que siempre cumplen con su música.

Por el momento, revelan, solo la han cantado en directo dos veces, aunque una de estas ocasiones fue muy especial: "La primera vez no teníamos la instrumental y la tocamos en acústico, era justo el día después de que saliera y todo el mundo se la sabía. Nos pusimos a llorar".

Sin embargo, a pesar del éxito que han alcanzado en estos últimos meses, en el backstage solo piden chuches y alcohol, aunque siempre está su padre para "controlar" que no se pasan con el jagger durante los conciertos.

Su actuación en el Mundial de Globos de Ibai Llanos

Además, el éxito no solo les llega por este último tema. De hecho, su canción Malibú con piña fue el tema oficial del Mundial de Globos que organizó Ibai Llanos y, por ello, tuvieron que actuar en pleno directo durante la retransmisión del show.

Aún así, ellos admiten que "en actuaciones de televisión somos horribles", algo que vieron muy claro durante su paso por el Mundial. "Fue muy guay, aunque cuando estábamos cantando pasó un señor barriendo por el fondo. Todo el mundo sudaba de nosotros, pero había tíos que se lo estaban gozando", recordaban Funzo & Baby Loud.

¿Líderes de su generación?

Muchos los han calificado ya como líderes de su generación y ellos han conseguido generar a su alrededor un auténtico fenómeno fan, tal y como han explicado. "Hay gente que se ha tatuado cosas nuestras, hay un chaval que se ha tatuado la portada de nuestro EP", revelan.

Sin embargo, ellos prefieren rehuir de este apelativo: "No nos sentimos los líderes de una generación. Nosotros solo aportamos cosas y otros pueden aportar lo que nosotros no conseguimos. La nueva generación son los líderes, pero no nos mola la etiqueta", comentaban.

