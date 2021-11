Mariah Angeliq: "Karol G es una tía muy ocupada, no me contesta a los mensajes"

¡Vuelve yu Music otro domingo! Los artistas internacionales nos flipan en este programa y por eso Lorena Castell y Bnet nos han traído esta semana a Mariah Angeliq, la princesa de Miami.

La cantante estadounidense presenta su nuevo single Diablita y su gira por España, después de todo el éxito que ha conseguido con temas como El Makinon o Perreito, convirtiéndose en una de las artistas más escuchadas de nuestro país. Su nueva tema supera ya los 1,5 millones de reproducciones en YouTube y apunta a ser uno de los más escuchados de los próximos meses.

Nos ha comentado que es la primera vez que está en Madrid y que ya ha catado la buena comida española: "Estoy súper contenta porque tengo un mini tour por España", asegura, aunque señala que ha venido sin expectativas a esta gira porque no sabe mucho de nuestro país.

El origen de su inspiración musical

Conocida como La tóxica, la cantante nos ha explicado que en Miami la suelen parar por la calle con este apodo. Sin embargo, el origen de este apodo tiene mucha más historia: "He pasado por muchas cosas y me han convertido en esto".

Cuenta, además, que Blah, uno de sus temas más conocidos, habla especialmente sobre su relación con los hombres: "El concepto es que no me gustan los hombres que hablan mucho, solo tienen labia, pero realmente no dicen nada", explicaba. También señala que no es una persona accesible porque no todo el mundo puede hablar con ella.

Su trabajo en Miami

Al ser pregunta por Lorena Castell sobre qué cosas empieza a las 12 y termina a las 6, como dice su último tema, nos cuenta que sale mucho: "Siempre hay algo que celebrar todos los días. A veces me pongo a trabajar y no salgo hasta la semana siguiente del estudio", recuerda.

Eso sí, a ella se le da mejor trabajar en su música cuando está descansada, especialmente por la noche. Además, muchas veces se le va la pinza y se pasa de horas dedicadas a sus canciones: "Cojo el estudio a las ocho de la noche y vuelvo a las diez de la mañana. Siempre estoy haciendo cosas".

Su relación con Karol G tras 'El makinon'

Hace siete meses, Mariah Angeliq lanzó un auténtico temazo con la cantante Karol G, El makinon. Sin embargo, los rumores dicen que la compositora colombiana no le contesta a los mensajes y Lorena Castell ha tratado de enterarse si esto es cierto.

Ante esta pregunta, la estadounidense nos ha confirmado que es absolutamente cierto: "No me contesta a los mensajes porque es un tía súper ocupada y no puede hablar mucho, pero sí me felicitó por mi cumpleaños. Ella está rompiéndolo ahora con su tour y hablamos cuando podemos", revelaba.

¿Quieres enterarte de todo lo que tiene que contarnos Mariah Angeliq? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!