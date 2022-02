Rouss: "Todas las canciones me salen súper tristes. No hay manera de escribir algo feliz, no me sale"

Como cada domingo, vuelve yu Music a Europa FM para traernos la mejor música urbana de nuestro país. Hoy Lorena Castell y Bnet reciben a dos artistazos que estrenan colaboración y vienen a presentarla al programa: ¡Soge Culebra y Rouss!

El nuevo proyecto de Rouss

Este nuevo tema, Triste, forma parte del nuevo proyecto de Rouss y habla sobre superar una ruptura, a pesar de que la melodía no acompaña la melancolía que recorren las letras del artista navarro: "Empecé escribiendo canciones tristes porque siempre es lo que me ha fluido. Escribir sobre mí, sobre gente de mi entorno... Todas me salen súper tristes, no hay manera de escribir algo feliz, no me sale", nos ha explicado.

A pesar de que él mismo afirmó que no iba a arrancar con su proyecto hasta dentro de unos meses, ha confesado que se dieron varias situaciones en su vida que hicieron que "escribiese en esas noches de penuria como siete u ocho temas y pensé que había que sacarlos".

Aunque sus letras inciden en situaciones de desamor y tristeza, lo cierto es que muchas personas utilizan sus temas para escucharlos cuando están contentos: "Me suelen decir que contrarresto la parte instrumental con la parte de la letra. Aún así, muchas veces caigo en el lado oscuro de clavarme cuatro acordes y decir 'venga, suéltalo, que salga lo que salga'", ha reiterado.

Nuevas colaboraciones de Rouss

Aunque Triste, con Soge Culebra, ha sido una de las últimas colaboraciones que Rouss ha lanzado, no es la única. De hecho, en los últimos meses también ha colaborado con artistas de la talla de Walls o Hens, dos cantantes que lo están petando a nivel nacional en todos los sentidos.

"Me encantaría hacer canciones con un montón de artistas. Tengo un montón de amigos de la industria con los que me gustaría sacar música, pero todo a su tiempo", explicaba el navarro, que ha prometido mucha más música durante los próximos meses.

Además, también lo hemos podido ver compartiendo un divertido momento en pantalla junto a nuestro colaborador Roi Méndez, que formó parte del videoclip de su tema Ciao: "La fiesta era un poco real. Roi Méndez es muy buen actor, me sorprendió bastante, se lo tomó muy en serio. Me mandó vídeos ensayando en su casa", ha confesado.

La faceta de Rouss como productor

Además de ser compositor y cantante, Rouss también ha destacado en su faceta de productor, trabajando para artistas tan importantes a nivel nacional como Recycled J, Lola Índigo o Belén Aguilera.

Sin embargo, más allá de la grandeza del artista o el género musical que desarrolle, nos ha revelado que para él lo más importante es que exista una conexión entre el productor y el artista: "Me gusta meterme en berenjenales. La música es música, no entiendo de estilos, me meto en cualquier proyecto que me transmita. Quiero que fluya con el artista, necesito estar con la persona, saber qué necesita y que haya una conexión previa".

