Samantha Hudson: "¿Por qué encasillarme en un género musical si no lo hago con las categorías de hombre y mujer?"

Para cerrar el domingo, en yu Music hemos hablado con Samantha Hudson, una de las artistas más transgresoras de los últimos años, que acaba de presentar su disco Liquidación total, donde nos demuestra que su mood vital es "estar salida".

La cantante nos ha confesado su música está hecha para "mover el esqueleto", a pesar de que es un poco decadente, y por eso mismo la ha bautizado como "decadance": "Las letras me las curro bastante, aunque las escribo en 5 minutos. Por ejemplo, la canción de Arturo Valls la escribí en un after esperando a la gente".

En este álbum, Samantha ha adoptado una estética muy diferente, apostando por convertirse en un maniquí de tienda para hacer referencia a las rebajas: "Quería verme sin pezones y estar calva me sienta genial, me apetecía un rollo muy industrial. Me gusta mucho Sara Montiel y ella tiene una canción sobre ser un maniquí".

La reacción de Arturo Valls y Alberto Chicote a sus canciones

Entre las canciones de su nuevo disco, la cantante ha incluido algunas dedicadas a personajes famosos como Arturo Valls o Alberto Chicote. Sin embargo, cuando las escribió, ella ni siquiera llegó a plantearse que estas canciones pudieran tener impacto alguno en su relación con ellos.

"Que participe Arturo Valls en el especial de Navidad me ha hecho ilusión por lo grotesco que es, pero en realidad me da rabia. Me tatué su nombre en el culo e hice la canción para que me odiara, pero no puedo evitarlo, soy una maestra del Eros", explicaba la cantante.

Sin embargo, con Alberto Chicote no ha vivido la misma experiencia (y eso no le ha disgustado para nada): "Chicote ha escuchado la canción y dijo 'no sé quién es Samantha Hudson, ni sé qué es esta canción. No entiendo nada' y eso me tranquilizó después del frenesí de Arturo Valls, que estaba encantado", ha recordado.

No encasillarse en ningún género

En su nuevo disco, Samantha nos ha deleitado con multitud de canciones muy diferentes entre sí: "Es una sacada de coño, en esta vida hay que ser virtuosa o no ser nada. ¿Por qué encasillarme en algún género si no lo hago con las categorías de hombre y mujer? En la música me apetece lo mismo, es muy divertido", se preguntaba la artista.

Para finalizar, Samantha nos ha deleitado, además, con una de sus canciones más conocidas, destinadas al presentador Arturo Valls. ¡Dale al play y no te pierdas su actuación en directo!