Soge Culebra: "Si una canción no me llena del todo, no la saco a la luz" // Europa FM

Además de la visita de Rouss, también hemos contado en el programa de yu Music de este domingo con uno de los raperos más reconocidos de nuestro país, que ha colaborado junto al artista navarro en este nuevo single: Soge Culebra.

Ambos nos han contado cómo surgió esta colaboración después de mucho tiempo pensando en preparar un tema juntos: "Nos conocemos de la industria, aunque no me acuerdo de cómo nos conocimos exactamente. Habíamos hecho sesiones y teníamos temas en la recámara. Este tema lo iba a sacar solo porque mis amigos artistas me dijeron que tenía que sacar música solo", ha explicado Rouss.

Una noche, ambos se encontraron y el también productor quiso saber la opinión de Soge Culebra sobre Triste: "Se lo puse, se quitó los auriculares y me dijo '¿me puedo montar este tema?'".

La evolución de la música de Soge Culebra

Por su parte, Soge Culebra ha admitido que es partidario de dejar fluir lo que sientes a la hora de escribir un tema: "Eso es lo más bonito de la música", explicaba el artista, que ha pasado varios años alejado de los escenarios en busca de un nuevo sonido diferente al hip hop al que nos tenía acostumbrados.

"Desde un principio, no crecí con un género tal cual. Me gustaba nutrirme de todos los géneros, pero me cerraba a lo que se me daba bien: el hip hop. Sentía que no me llenaba del todo y estuve buscando algo que me llenara", ha explicado sobre esta evolución.

Una música con sentido

Lo que más ha cambiado en la música del artista murciano ha sido el hecho de buscar un sentido a las letras de su nueva música: "Creo que es frustrante cuando tienes una obra y no sabes llevarlo a cabo. Cada canción tiene un detallito, una historia, y eso antes no lo hacía. Si reposas las cosas, salen mejor".

Durante este proceso de cambio, Soge Culebra también ha tenido que decir adiós a muchas canciones: "No es que se descarte, es que no está preparado para salir. Si no es lo que me llena del todo, no le doy luz. Si me tengo que tirar siete años sin sacar música, me los tiro", ha explicado.

¡No te pierdas la entrevista de Soge Culebra y Rouss en yu Music!