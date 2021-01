Bejo presenta su exposición '(H) El arte': "Pintar es algo que me sale más fluido que la música"

27 añitos cumplió Bejo este jueves. "En la flor de la vida estoy", nos cuenta el cantante, que pudo celebrarlo con seis personas "como si no hubiese pasado nada".

El cantante acaba de inaugurar su exposición '(H) El arte' en Madrid. "Lo iba a hacer en marzo y nos confinaron y la siguiente semana que me dieron fue la que nevó en Madrid", nos cuenta. ¡Menudas coincidencias! "Fui la semana pasada y me eché unas risas, va gente que me sigue a mi y gente más mayor. Hay gente que me dice 'qué bonito' pero a otros les parecerá una mierda".

Una cosa muy curiosa es que el cantante firma con la silueta de un pene. "No es nada sexual, lo cogí como marca para no pasar desapercibido", explica.

¿Qué diferencias siente entre hacer arte y hacer música? "Yo lo hago todo muy casero. Pintar es algo que me sale más fluido que la música", cuenta. Entre sus referentes están Magritte y el surrealismo. aunque reconoce que ha sido "muy ignorante".

Bejo nos habla también de su último tema 'La Dieta', que ha estrenado con un videoclip lleno de detalles y efectos. "Este último vídeo lo hice con una productora de Fuengirola".

"Estoy con el gimnasio ahora, a ver si me apunto", asegura el cantante, que promete ponerse como un "croissant de chocolate". El cantante está afincado aquí en Madrid, pero seguro que echa de menos su tierra canaria. "Flipé bastante con lo de la nieve al principio".

¿Qué tal le va con sus colegas de Locoplaya? Ahora lo petan por separado, pero tienen planes para sacar cosas nuevas pronto. "Tenemos música como para hacer un disco, a ver si se alinean los astros".

Para terminar la entrevista, invitamos a Sergio Bezos para que haga su particular interrogatorio, que nos ayudará a conocer a Bejo más "de cerca".

