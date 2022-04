Conoce a Sofia Gabanna, la hermana de Nathy Peluso que acaba de publicar su disco 'Maté al Amor'

Conoce a Sofia Gabanna, la hermanísima de Nathy Peluso que acaba de publicar su disco 'Maté al Amor' // yu, No te pierdas nada

Sus zapatillas todavía huelen a la hierba fresca que pisaba cuando daba sus primeros pasos en la música, rapando precisamente en un parque. "Fue una estancia corta pero intensa, aprendí mucho, fue cuando dejé ballet, después de 10 años bailando me cansé de esa disciplina y dije 'quiero probar cosas nuevas' a probar lo prohibido".

A partir de ahí cambió su modo de ver la vida y esta estancia en los "parques" la ayudó a conocer otras realidades. "Conocí otros problemas, formas de pensar y me gustó mucho. Terminé mezclando todo, un poco de disciplina, un poco de parque...", cuenta.

Sofia Gabanna acaba de publicar Maté al Amor, un disco de siete temas en los que deja bien claro su "decepción" con este sentimiento. "No hay rencor. Me duele mucho todo pero he aprendido a disociar. A veces nos hacemos daño a nosotros mismos", cuenta.

"Maté al amor es una metáfora, es el amor tóxico, el que tanto me dolió para a partir de ahora amarme bien", explica Gabbana, hermanísima de Nathy Peluso.

Salamanca, Valladolid, Navarra, A Coruña... Estas son algunas de las ciudades que visitará la artista, que ya empieza a tener actividad con shows y conciertos. Eso sí, reconoce que no tiene mucha vida nocturna.

"Tengo 21 años pero soy un poco abuela. Cuando termino los shows me voy a casa a fumar y ver una peli tranquila. Cuando trabajo ya disfruto así que no me apetece salir más", dice la joven antes de añadir que prefiere "priorizar".

Aunque tienen proyectos individuales, no podemos dejar pasar el hecho de que es la hermana de Nathy Peluso. El talento es cosa de familia, queda claro. Ella tiene 21 años y Nathy 27.

"Nuestras edades son muy distintas y las dos trabajamos mucho. Ella tiene una trayectoria más larga y no coincidimos mucho. Tiene giras más largas y es complicado coincidir, aunque hay comunicación y nos vemos y coincidimos, pero esto de diario de enviarte temas no", dice Gabanna, que recalca que sin duda para ella su hermana es todo un referente.

"Si tengo dudas le pregunto, pero no es usual. En cambio a mi familia, a mis padres, que los tengo más al lado, sí. Mi hermana, pobre, cuando tenga tiempo de escuchar el tema... Ya lo decidí yo si lo saco o no", cuenta.

Descartado de momento. "Primero tengo que ser tan grande como Nathy, después ya le diré qué le parece sí... Igual hasta me lo dice ella, igual en cinco años sí", deja caer.

Su apellido es Peluso pero prefirió utilizar Gabanna como nombre artístico. "Parece que tiene una historia muy fuerte pero no. Me gustaban mucho los alfajores Habanna, fue por eso", explica.

