Denise Rosenthal: "Los filtros te hacen aspirar a una belleza inalcanzable e ilusoria"

Ademas de sonar muy bien, 'Me enamoré de mi' deja un recadito muy revelador. "Se trata la problemática de una manera irónica, es una semillita para intentar iniciar un proceso de amor propio y autoconocimiento, de aprobación interna que es algo muy importante a día de hoy, que nos enfrentamos a estas aplicaciones super adictivas", cuenta la joven, que asegura que los retoques digitales pueden ser muy perjudiciales.

Los peligros del hate y los filtros

"Los filtros te hacen aspirar a una belleza inalcanzable, porque eso no existe, son cosas ilusorias, pero hay que amarse y respetarse en todas las facetas. Hay una faceta mía que está trastocada, sí necesito una validación externa, pero también soy feliz en mi campo, con mis animales, sin maquillaje", explica la artista, que no oculta que recibe mensajes de odio a través de la pantalla. 'Me enamoré de mi' la escribió poco después de ver el documental 'The Social Dilema', en el que se profundiza sobre la adicción a las redes sociales. "Es importante observarse y volver a vivir, mirar a los ojos y ver qué le pasa a la otra persona", cuenta.

Hay un montón de personalidades de la sociedad chilena que participan en este vídeo. "Se me ocurrió crear esta red de apoyo para visibilizar la violencia, porque para mi lo es, agresiones verbales a personas que están en esta exposición. Mientas más unidas estemos entre nosotras, más cambios vamos a tener", dice la joven, que se considera una "microactivista" de este tema. "Hay que hacer espacios colaborativos entre mujeres, sentir ese cobijo es único", sentencia.

Colaboración con Lola Índigo y Danna Paola en Santería

Con Santería, el trío de divas quiso hacer un llamamiento al empoderamiento femenino a través de los elementos de la naturaleza. Lola era el agua, Danna el fuego y Denise el aire.

"Hablaba de cómo resignificar el poder, de compartir el reinado. Lola me llamó, me dijo tengo esta canción y yo dije 'genial'", explica la artista. "Ella tiene una visión super linda, cada una tenía su trono en su país, y yo me representé con el Cóndor, un ave muy representativa de Chile.

Hablamos también de su colaboración con Lola para Demente, que tiene un videoclip en el que la vemos bailar pole dance. "Estuve ensayando tres meses, me cubrieron de yeso entera para hacer un molde de gato de mi cara, casi me da algo", confiesa.

Terminamos con Denise regalándonos a capella uno de sus temas y descargamos tensión con las risas que nos han provocado los problemitas con el idioma de la cantante: ¿"Mola un mojón" o "mola mogollón"?

Puedes ver a Denise en el minuto 23:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.