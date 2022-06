El día que Eva González tenía que coger un AVE Sevilla-Madrid y terminó en Barcelona

Eva González es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Lleva años al frente de La Voz en Antena 3, un formato que ha cosechado éxito desde su primera edición. ¿Tiene Eva el secreto para los buenos datos de audiencia?

"Las audiencias no me vuelven loca, sí lo miro pero no me vuelvo loca, estoy muy tranquila de hacer un programa en el que lo doy todo. Lo puedes ver con tu familia, es un programa blanco, musical... Para mi hacemos un formatazo", cuenta la presentadora, que se hizo conocida a raíz de su coronación como Miss España en 2003. Desde ese momento no se ha despegado de la televisión y el mundo de la moda.

Este viernes en Antena 3 veremos la segunda noche de audiciones a ciegas, donde los niños darán lo mejor de sí para entrar en los equipos de los coaches. Esta edición están Aitana y Sebastián Yatra, que se suman a David Bisbal y Pablo López, que ya saben lo que es darle al pulsador.

"Pablo López está totalmente distinto al de adultos, juega, se lo pasa genial, empatiza con los niños", cuenta antes de explicar que incluso pone voz aniñada. "Como la que ponemos los padres para hablar con nuestros niños. A veces pienso que el mi hijo debe de pensar que soy tonta, le hablo como...", bromea. Sí, es muy curioso como se cambia el tono cuando te diriges a un niño pequeño.

"Los niños lo hacen genial, no les ha dado tiempo a estudiar nada, es talento", dice González, que matiza que no traen ninguna idea preconcebida. "Tienen una ignorancia y una inocencia muy bonita la que tienen", asegura. "Son tan pequeños que no hay pie de micro para ellos", cuenta.

Muchas veces, a los niños de La Voz les hace más ilusión cantar con Aitana un ratito que que se giren los coaches. Eso para ellos es lo de menos. "Canta con todos, y Sebastián Yatra no para quieto, se levanta todo el rato", explica.

Eva González, fan de El Diario de Patricia

A Valeria Ros le ha dado por comparar La Voz con El Diario de Patricia y menuda exclusiva nos ha dado Eva. "Creo que no ha habido un programa en televisión que me haya gustado más que ese, era tan fan... Pero usted quién es es mi frase favorita. Estaba dirigido por la directora de La Voz, fíjate, hay conexión", asegura. "Había mucha ficción también", cuenta.

Hora de aventuras en el AVE

Tantos años de trabajo en diferentes ciudades le han dado una sabiduría en cuanto a trenes y AVES de aupa. Tampoco le faltan anécdotas.

"Un día estaba en Madrid y tenía que ir a Sevilla a trabajar a las seis de la mañana, así que fui la tarde antes. Y en vez de coger el AVE para abajo, lo cogí para arriba. Con una señorita que está ahí sentada, mi amiga. Era por la tarde, no era ni de madrugada. No tengo defensa. Hablaban en catalán y no nos dimos cuesta. Digo 'han cambiado la carta del restaurante'. Ya como a la hora y pico, vino el revisor, le enseñamos los billetes y nos dice 'señorita usted sabe que este tren va para Barcelona'. 'Ah, pues primera noticia', contestamos. Y nos plantamos en Barcelona las dos, por la noche, no teníamos manera de volver a Sevilla porque ya no había trenes. Así que no, no llegamos al trabajo a las seis de la mañana"

Vuelve a ver a Eva González en el minuto 23:

