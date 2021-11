Fernando Costa: "A veces escribo letras en las notas del móvil y al día siguiente digo 'vaya mierda'" //

Después de un año complicado por la pandemia, Fernando Costa está preparado para hacer 'carretera y manta' y salir a dar conciertos. El 11 de diciembre estará en el Palacio de Vistalegre de Madrid pero también viajará hasta Santiago de Compostela y Santander.

"Tengo ganas de que venga la gente y de ir yo para allá", cuenta el artista, que ha dedicado los últimos meses a trabajar y componer. "Ha sido un poco de introspección, en casa haciendo el disco. Llevamos un año entero preparándolo y aprovechando el tiempo en casa", explica.

Su último tema se llama Los guachos en la esquina y lo ha grabado con Homer el Mero Mero. "Le dije a Homero 'me puedo hacer el argentino un poco' y me dijo 'claro, líate", dice. El artista ha asegurado en alguna ocasión que no le gustaría hacer ninguna colaboración con alguien que no conociese. "Me mola conocer a la persona antes, hablar un rato, pero hay de todo. Con Homer hizo falta poco tiempo porque nos llevábamos bien, hay que ir al estudio y ver la vibra que hay", dice.

En su nuevo disco habrá colaboraciones y Costa nos asegura que no serán las de siempre. Además, acudió a la llamada de Foyone para la última sesión del "rap sin cortes". "El rap sin corte es una movida que lleva haciendo Pedro mucho tiempo, es un tipo de movida que hace solo Pedro y para este nos ha llamado a todos para que le cubramos las espaldas", explica.

¿Hay beef entre tanto rapero? "Todos los que estábamos allí nos conocíamos, en España no hay beef", dice. Sobre sus hábitos para componer asegura que son "caóticos". "Si no lo intentas al final no sale, no tengo una metodología que siempre sigo. Escribo notas en el móvil y al día siguiente digo 'vaya mierda'", reconoce.

Su primer concierto en Granada ante 700 personas hace tres años fue determinante para dejar su antiguo trabajo y dedicarse a esto. "Me di cuenta de que me iba mejor de lo que creía", recuerda.

Vuelve a ver a Fernando Costa:

