Foyone: "Creo que El Jincho se equivocó, empezó un beef y al final salió trasquilado"

¡Recibimos a Foyone en ' yu, No te pierdas nada '! El artista es un grande... ¡Literalmente! "Un metro noventa y 110 kilos de felicidad", reconoce.

Foyone en yu, No te pierdas nada / yu, No te pierdas nada

El cantante acaba de lanzar 'No soy Europeo', un álbum que habla sobre "el brexit andalucí". El rapero nos cuenta que viene desde Málaga y se siente "el culo de Europa". "Lo hicimos y grabamos en confinamiento".

En el videoclip de 'Euromisa' hay referencias cinematográficas. "Nos lo hizo Marcos Abad, de Madrid, y él es muy cinéfilo y sabe que a mi me gusta el rollo de ciencia ficción. Muchas de las películas me las he visto", explica. Una de ellas es 'Canino', del 2009, una peli "muy turbia" según los Pantomima Full.

El artista siempre mete en sus temas algún detalle sobre los "reptilianos". "Siempre te queda la duda de si existirán o no, yo le doy una probabilidad...", dice.

Le preguntamos sobre su relación con el rapero El Jincho, que llevan tirándose 'pullitas' entre sí escondidas en los temas ya desde hace tiempo. "Creo que El Jincho se equivocó, empezó un beef y al final salió medio trasquilado", cuenta Foyone, que reconoce que esto es como "el Sálvame del rap".

"Por lo que él se hizo famoso fue por eso mismo (las pullitas) y eso es lo que critico", explica. "Yo lo conocí y super bien, y luego que te hagan una canción así...", reflexiona. ¿Se plantea sacar una colaboración para hacer las paces?

Terminamos la entrevista poniendo a prueba a Foyone con Maya Pixelskaya, que nos trae el ya mítico juego "la bola y las monedas". ¿Conseguirá batir el récord de Cepeda? ¡Está en 16 segundos! "Voy a ganarle", asegura.

