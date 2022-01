Foyone: "No podemos decir que somos reptilianos pero todo el mundo se siente inadaptado"

Recibimos en yu, No te pierdas nada a Foyone, que viene a promocionar su EP Dios Bendiga y su single de presentación No me adapto.

No es la primera vez que viene a yu, No te pierdas nada pero siempre que pasa por aquí trae material nuevo. Esta vez nos cuenta de qué va su nuevo EP Dios Bendiga y su single de presentación No me adapto.

Las referencias a los reptilianos y ese mundo de las cloacas son muy numerosas en sus temas, pero se trata de un imaginario que va más allá de la ficción. "No podemos decir que somos reptilianos, todo el mundo se siente inadaptado, es quo que todos sentimos y hay que identificarlo", cuenta.

Con Kase.0 y muchos más raperos grabó el Rap sin Corte L, que tuvo muy buena acogida entre los fans. "Invitamos a Natos, a Delaossa, pero por cosas de agenda no pudieron venir", cuenta. El artista tocará en Málaga el mismo día de su cumpleaños e intentará reunir allí a todos los que han colaborado en el EP. "El 29 de enero y para el afterparty quiero pillar una casa y juntarnos todos", adelanta.

Terminamos con Foyone y los Pantomima Full, que tenían un jueguito de preguntas rápidas preparadas para el rapero. ¿Sabian que Shaquille Oneill es terraplanista?, ¿cómo se maneja él en estas conspiraciones? "Hay cosas que no me cuadran, pero de ahí a que a la Reina de Inglaterra le rasques en la espalda y salga un reptil...", vacila.

Puedes ver a Foyone en el minuto 24:

