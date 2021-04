Funzo y Baby Loud: "Parecía que el rock y el reggaeton no podían convivir y eso es lo que queremos hacer"

Funzo y Baby Loud presentan en yu su primer EP, bautizado Joven para Siempre, pero no es la primera vez que vienen por aquí. Estuvieron hace unas semanas en yu Music con Lorena Castell y Carlos Marco dando la que aseguran que era su "primera entrevista". "Actuamos, lo hice fatal y mi padre me echó la bronca", dice Juan Carlos.

De momento pueden estar contentos porque Jóvenes Eternamente es número 1 en ventas físicas. "Me han dicho que no lo diga pero no puedo evitarlo", exclama Juan Carlos, muy contento.

Dónde te Espero es uno de los temas que se incluyen en el EP y suena un poco diferente al single principal, que es más rockero y canalla. "Nunca había escuchado Blink 182, y no lo escucho ahora, pero creo que ha sido una influencia a largo plazo", dice Adrián. "Bad Bunny abrió un poco la veda con su último disco", asegura. "Queremos seguir esa línea", comenta Juan Carlos, que desvela que cuando fue a comprarse la guitarra el vendedor le dijo que era el primer chaval joven que se llevaba una este año.

"Lo más guay es que son dos cosas que parecían dos cosas opuestas, rock y reggaeton, que no podían convivir, y es lo que queremos hacer", cuenta Adrián, que reconoce que no puede meterse dentro de un estilo porque siempre escucha cosas muy variadas. Madonna, Estopa, música norteamericana, dancehall... ¡De todo!

El 24 de abril Funzo y Baby Loud dan un concierto en Toro, en Zamora, pero ya están organizando el resto de la gira.

Los artistas terminan con la particular "entrevista" de Sergio Bezos y nos cuentan una anécdota sobre la grabación del tema Me suda la Polla que igual sus padres no deberían escuchar: "Queríamos hacernos un CBD, la hierba que no coloca, y nuestro amigo se equivocó, lo hizo normal y al final lo pasamos muy bien grabándola", cuentan.

Puedes ver a Funzo y Baby Loud en el minuto 29

