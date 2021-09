Gazir: "No soy campeón de freestyle de España pero sí del mundo, y España está en el mundo"

Gazir // yu, No te pierdas nada

Los viernes los Pantomima Full no se libran de su entrevista sorpresa. Esta vez ha sido a Gazir , el último ganador de la FMS , que viene acompañado de Bnet , nuestro freestyler residente, para hablarnos de este triunfo y mucho más.

El asturiano Gabriel Sánchez Poyal, más conocido como Gazir, ganó la copa de la Freestyle Master Series Internacional 2021 en Madrid hace tres semanas. "No soy campeón de freestyle de España pero sí del mundo, y España está en el mundo", dice el joven, que asegura que el público le da mucha más motivación que nervios a la hora de salir al escenario.

A sus 19 años, el joven asturiano estudia físicas y está soltero. Esa es precisamente la descripción que Gazir pondría en Tinder, donde igual se encuentra a alguna de sus compañeras de clase. "Mi madre me dio clases en segundo de bachiller, me quedaban dos decimales y me redondeó para abajo", recuerda antes de aclarar que nunca se le escapó un 'mamá' en clase.

¿Cuál ha sido su peor batalla?, ¿se ralla mucho tiene un mal día?, ¿utiliza el freestyle para ligar? ¡Gazir responde en yu!

Puedes ver a Gazir en el minuto 24:

