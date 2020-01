Las Hormigas: "En lugar de ir al photocall, estamos debajo de una mesa oliéndole los pies a Will Smith"

Juan, Damián y Marron visitan el plató de ' yu, no te pierdas nada ', para hablarnos del 'efecto soldado Ryan' en las lonchas de queso, filosofía disléxica callejera con 'Emosido engañado', y su triste vida social como ¿pseudo-celebrities? Si pudieras elegir, ¿qué preferirías? ¿Ir a un photocall o quedarte oliendo los pies de Will Smith ? ¡Madre mía como están estas Hormigas! 😂

Nuestras Hormigas llegan cargadas de grandes reflexiones, como el 'efecto soldado Ryan' en las lonchas de queso que guardamos en la nevera, para "abrir boca" antes de meterse de lleno a analizar la filosofía disléxica urbana en 'Emosido engañado'. ¿La probabilidades del ser humano de autolesionarse son directamente proporcionales al nivel de aburrimiento? ¡No instales nunca una barra de dominadas tú solito! 😂 También hablamos de celos, patatas y azadas; nos metemos un poquito con el público (y con Garci, de paso), con Carmen Lomana y su ecologismo con pieles de zorro, las mejores formas de secarse la "pilila"... ¿el pavo? 😅

También comentamos la noticia de Joaquin Phoenix, que ha anunciado después de ganar el Globo de Oro, que usará el mismo traje en todas las entregas de premios a las que asista, para evitar generar más desperdicios. Algo con los que Juan, Damián y Marron, están muy de acuerdo, y que además aplican, porque en realidad, como trabajan en El Hormiguero y los photocall "son entre semana, porque los famosos los fines de semana se van a París", no usan muchos trajes: "En lugar de ir al photocall, estamos debajo de una mesa oliéndole los pies a Will Smith". Luego Bezos le dedica unas bonitas palabras a nuestro querido Will... 😅

Will Smith confiesa el secreto mejor guardado de su camerino a Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero 3.0' / antena3.com

WILL SMITH EN EL HORMIGUERO

El Hormiguero empezaba su primera semana de 2020 por todo lo alto, con la visita de dos estrellas del mundo de la comedia: ¡Will Smith y Martin Lawrence! Los actores han venido a presentar su nueva película 'Bad Boys For Life', que supone una nueva entrega de dos policías rebeldes, y su entrada en el plató no podía tener más ¿ritmo?, con el tema de J Balvin y The Black Eyed Peas.

Además, han contado divertidas anécdotas durante su entrevista, y Will Smith ha hablado sobre si era cierto que había rechazado el papel de Neo en Matrix. "Los Wachowski me dijeron: 'Vamos a inventar unas cámaras y vamos a imaginarnos que puedes saltaren el aire y luego te quedas ahí parado. Y luego mientras te quedas ahí parado la cámara se mueve a tu alrededor mientras tú no saltas...' Y yo me quedé '¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando?'", ¡te lo contamos todo AQUÍ!

