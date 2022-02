Inés Hernand: "Delante de mí no pasaron sobres, solo he cobrado como presentadora del Benidorm Fest"

A Inés Hernand la han casi obligado a venir a yu, No te pierdas nada pero eso no quiere decir que no le haga ilusión charlar con Ana Morgade y Maya Pixelskaya.

Si antes se le acumulaban los curros de autónoma, ahora tendrá que contratar ayuda para la Declaración de la Renta, porque Inés Hernand está que se sale y se le van a acumular tantas facturas.

Su paso por el Benidorm Fest com presentadora la ha consolidado como una de las voces más inspiradoras de su generación, a la que representó sin lugar a dudas durante las galas haciendo chistes y memes propios del mundo millenial.

"Me estoy explorando en el ámbito de la comunicación", dice la joven, que sabe que esta profesión es incierta y siempre hay "temor a la escasez, aunque ahora tengo que decir que no a cosas".

Los salseos post Benidorm Fest

Como presentadora, Inés Hernand ha tenido que enterarse de un buen puñado de salseos. "Sé que hay gente que no estaba alojada en el hotel y estuvo toda la semana desayunando comiendo y cenando allí, se apuntaban al buffet libre y las orgías", dice entre risas antes de aclarar muy rotunda que ella nada de nada: "Yo no follé".

"No viví ningún roce heavy, se creó como una comunidad extraña, como el efecto Gran Hermano", recuerda sobre esa sensación de "hermandad" entre los concursantes. "Se intentó desvincular a las Azúcar Moreno pero estaban ahí". ¿Y las que más acaparaban el bar? "Las Tanxugueiras", responde sin pensarlo.

Aunque había ganas de fiesta lo cierto es que ningún artista dejó de trabajar ni ensayar, además de llevarse a sus familias con ellos. "Varry Brava se llevaron a sus nenes, Rigoberta estaba con su Nico...", asegura.

Su conexión con Máximo Huerta y Alaska

Era la más joven del trío de presentadores y lo cierto es que Inés ha hecho muy buena relación con sus compañeros, con los que no había trabajado hasta ahora. "Máximo Huerta es una persona sensacional, lo hace muy llevadero, Alaska está impertérrita pero me dejó impresionada, es muy sensata y muy honesta. Max es más de comentada pero bien", cuenta.

Qué opina de la victoria de Chanel y la polémica con el jurado

Aunque las favoritas del público eran Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, finalmente será Chanel quien represente a España en Eurovisión 2022. Los votos que le otorgó el jurado profesional dieron el primer puesto a la cubana y rápidamente las redes sociales se llenaron de quejas y comentarios negativos.

"El jurado tenía bastante criterio, su apuesta iba más decantada por algo que ellos entendían que en Europa que podía funcionar", asegura Hernand, que también es consciente del enfado de la audiencia. "Es la primera vez que nos uníamos y la gente se sentía muy identificada con el mensaje de Rigoberta o las Tanxus, entiendo el sentir de la gente", dice antes de aclarar en tono de broma que ella no sabe nada del supuesto tonto. "Delante de mí no pasaron sobres, solo he cobrado como presentadora del Benidorm", dice. "No tengo pruebas de que eso haya ocurrido", matiza.

