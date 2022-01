Joaquín Djokovic: "Paz Padilla es un referente para nosotros los antivacunas. Menos ibuprofenos y más amor"

El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que fue expulsado de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado, aterrizaba este lunes en Belgrado en medio de una gran expectación. Sin embargo, Joaquín Reyes se ha tomado la poción multijugos de Harry Potter para ponerse en la piel del deportista y que nos cuente en yu, No te pierdas nada su opinión sobre toda esta polémica.

"Fui a Australia porque se me dijo que fuera. Llegué allí meándome, me meten en una salita y un montón de preguntas, cuando no era el momento. Contesté como pude y la que se montó. Me aislaron en un NH", recuerda antes de que Morgade le rebata con las mentiras que dijo a las autoridades. "Yo dije que tenía covid, luego dije que no me había movido, pero sí fui a Marbella...", recapitula.

Novak Djokovic será deportado tras perder su batalla judicial contra el Gobierno de Australia // EFE

"No me quiero vacunar porque a este cuerpecito serrano no le hace falta. Es cierto que mentí, dije que sí, luego que no, pero es una pena que siendo yo quien soy no vaya a participar en el Open por estas chorradas", lamenta. "No es fácil ser tenista, pegar raquetazos sin parar no es fácil", dice el tenista, que mantiene que todo esto es una de las mayores injusticias del mundo del deporte.

Nadal, contra el negacionismo de Djokovic

¿Qué opina de las declaraciones de Nadal sobre su discurso antivacunas? "Nadal está que le cabe una sandía por el culo, porque al no estar yo sabe que puede ganar el Open", desafía.

Paz Padilla, un referente para su comunidad

Hace unos días se hacían virales en las redes sociales unas llamativas declaraciones de la humorista Paz Padilla. La presentadora conectaba a través de Instagram Live para charlar con María del Monte y Anne Igartiburu sobre el avance del covid, pero su surrealista discurso se convirtió en motivo de mofa en las redes sociales. Palabras como Luján y Oritrón se convirtieron en trending topic. "Paz Padilla es un referente para nosotros los antivacunas. Menos ibuprofenos y más amor", dice Djokovic.

