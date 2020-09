Joaquín Reyes es Kanye West: "Sí, oriné en el Grammy, pero no le vino mal, es como un baño de oro"

¡Aterriza Joaquín Reyes en 'yu, no te pierdas nada'! El humorista se transforma en Kanye West , un auténtico mito de la música. "Cada vez voy más a trompicones por la vida, pero he tenido revelaciones muy tochas a nivel místico. Yo hablo con Dios", dice.

¿Qué relación tiene ahora mismo Kanye West con Dios?, ¿hablan mucho? "Lo hago prácticamente todas las tardes". Si es que ya sabíamos que Kanye West tenía conexión directa con "el más allá", lo dijo él mismo en su polémico mitin de hace unos meses.

"Lo que me saca un poquito de quicio es que Dios no tiene una conversación muy buena. Él es muy de tópicos, siempre dice lo de 'cada persona es un mundo' o 'para gustos los colores'", cuenta.

"Lo que le hice a Taylor en los Grammy fue una orden de Dios, que tiene un humor muy particular", dice. "También me pidió que mease en un Grammy mío". Wow! "Lo que pasó que fue que abrí la tapa del váter y estaba ahí el Grammy, no iba a cortar el chorro como si fuera una manguera", cuenta. "Sí, oriné el Grammy, pero no le vino mal, es como un baño de oro, se quedó más lustrado", reconoce.

