Lorena Castell y su buen rollo con Rosalía por Instagram: ¡Abrimos la bandeja de DMs!

Pero cuidado porque Castell nos ha soltado una primicia de categoría... "Igual doy yo las campanadas para un proyecto, no tiene nada querer con una cadena, va a ser en streaming y el plan es que te quedes de fiesta luego en casa", desvela. ¡WOW! ¡Qué ganas de saber! "Cuando lo cierre os lo cuento", promete.

La bomba de la sección ha llegado cuando Lorena Castell nos abrió su lista de mensajes directos... ¡Porque Rosalía le ha contestado a un mensaje en pleno directo! Nuestra Lore le dijo a la cantante que le encantaban las gafas de sol que enseñó en Instagram y ella le ha escrito... "Amoreeee ya te las dejaré". ¡Menudo nivel de confianza! "Luego cuando viene nunca tiene tiempo para dejármelas", lamenta Lorena.

Lo cierto es que Rosalía no es la única artista con la que Castell habla por Instagram... "A ver, qué queréis, mayores o menores de 30", dice en una carcajada. ¡Qué lista! Mejor no preguntar más, no vaya a ser que descubramos un culebrón... 😱

Castell nos trae también un mix de frasecitas random de esas que le gustan a ella. "Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que no te queda otra opción que ser fuerte", dijo Bob Marley. También hay una de El Viaje de Chihiro que le ha gustado mucho: "Nada de lo que sucede se olvida, incluso si ya no lo recuerdas".

