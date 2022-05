Lorena Castell confiesa que no sabe freír un huevo: "Los fogones de MasterChef son una cosa muy dura"

Lorena Castell recomienda no manipular pescado para que no se quede el olor en las manos. La pobre está metida de lleno en la grabación de MasterChef Celebrity y claro, ensaya y practica lo máximo posible para darlo todo en las pruebas. "Y si te compras guantes que sean de tu talla", asegura.

Este martes nuestra reina random nos trae una serie de "proverbios chinos" que no tienen mucha credibilidad. Frases casi sin sentido que muchos aseguran que les inspiran para su día a día, pero no son más que paparruchas.

Esto después de confesar que cuando Lorena Castell se presentó a Eurovisión no quedó tercera en la clasificación, sino sexta, a pesar de que lleva años presumiendo de ese ficticio tercer puesto. "Siempre cuento que me ganó el Chiquilicuatre y luego La Casa Azul, pero es mentira", explica.

Lo cierto es que Lorena Castell está metida en muchísimos fregaos "a la vez" y no le da la vida para nada. Su futura participación en MasterChef Celebrity le está chupando demasiado tiempo. Además, Castell creía que cocinaba mucho mejor de lo que en realidad sabe. "Los fogones de MasterChef son una cosa muy dura. Piensas que sabes hacer cosas pero cuando llegas allí no sabes hacer nada, yo me he dado cuenta de que no sé ni hacer un huevo frito bien", dice antes de preguntarle a Ana Morgade si se le da bien hacer la mítica "puntillita". No es tan fácil como parece, no... Y con el dulce también tiene que ponerse. "Lo que sí sé es que la miel no caduca nunca".

