Marc Seguí nos presenta su single 'Tiroteo' y su primer EP Thermo Mix, un trabajo que ha cocinado con diferentes ritmos entre los que podemos encontrar indie, rap, pop… Al artista urbano no le gusta encasillarse y así asegura que entró en el estudio con la mente abierta. “En el estudio no me gusta ir a por una idea, sino ver qué fluye”.

'Tiroteo' surgió en pleno confinamiento, una época de aislamiento que ayudó a muchos artistas a encontrar la creatividad. En el caso de Seguí, se puso manos a la obra con Xavibo, y después mostraron su trabajo a Pol Granch para que completara la canción. El tema ha tenido mucha repercusión en las plataformas de streaming, sumándose al éxito de sus otras canciones como 'Si nos vamos' o 'UH'.

La carrera musical de Marc Seguí no ha hecho más que crecer desde que se dio a conocer con 'Si nos vamos'. Es uno de esos artistas urbanos a los que no hay que perder de vista porque promete regalarnos auténticos temazos.

Durante su entrevista en 'yu Music', Marc Seguí confirmó que su EP se llamará Thermo Mix y afirma que no tiene miedo a posibles denuncias del popular robot de cocina, aunque Lorena Castell le ha avisado que hay quien ya ha tenido problemas por cosas parecidas.

A sus 22 años, Marc Seguí tiene vocación de cantante desde que era solo un niño ¡y tenemos las pruebas! Hemos rescatado un vídeo que confirma que el artista ya demostraba sus dotes cuando era muy pequeño al ritmo de 'Azul' de Cristian Castro.

MARC SEGUÍ CANTA EN DIRECTO EN YU MUSIC

Antes de despedirse, Marc Seguí nos canta en directo su primer éxito 'Si nos vamos'.

